Il Sole 24 Ore: in edicola con lo Speciale 'A Passion for Fashion'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Arriva in edicola venerdi' 20 marzo con Il Sole 24 Ore il nuovo numero di HTSI, intitolato A Passion for Fashion. Un'edizione speciale che celebra la moda come espressione di passione, savoir-faire e visione culturale, a partire da una copertina straordinaria, realizzata attraverso un processo creativo che unisce fotografia, stampa e ricamo d'alta manifattura. La copertina nasce da un progetto in quattro fasi: uno shooting fotografico tradizionale, la stampa delle immagini su fibra di cotone, l'intervento manuale delle brodeuse parigine Alexandra Latour e He'loise Gue'rin, che arricchiscono le superfici con perle, paillettes, microcristalli e pelle, e infine una nuova fotografia degli arazzi finiti, pronti per la stampa su carta. Un'operazione che riporta la moda alla sua origine piu' profonda: l'intreccio tra gesto umano, materia e racconto. Il tema A Passion for Fashion attraversa tutto il numero, che propone interviste e incontri con alcune delle voci piu' autorevoli della scena creativa contemporanea. Tra i protagonisti Matthieu Blazy, che racconta il nuovo corso di Chanel, e Alessandro Michele, impegnato in una rilettura dei codici della maison Valentino.

Completano il numero i contributi di Sylvie Blum, Philippe d'Ornano, Carmen Busquets, Laura Weber e Nina Flohr, in un dialogo che tocca arte, impresa, tecnologia e stile. Ampio spazio e' dedicato anche alla ricerca e ai nuovi linguaggi: dall'incontro tra collezionisti curato da Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, ai giovani talenti della rubrica Craft 4.0 a cura di Sara Sozzani Maino, fino a un'inchiesta sui materiali innovativi, tra biostoffe e tessuti cosmetici.

A chiudere il numero, un omaggio inatteso all'eleganza naturale dei gatti, protagonisti di una serie di ritratti firmati da Walter Chandoha, maestro della fotografia felina.

Un gioco colto e ironico che racconta la moda anche attraverso il suo immaginario piu' iconico.

Il numero speciale HTSI - A Passion for Fashion e' in edicola da venerdi' 20 marzo in abbinamento con Il Sole 24 Ore.

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(RADIOCOR) 22-03-26 17:33:34 (0341) 5 NNNN