Il Sole 24 Ore: domani in edicola la Guida 730 Facile

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 mag - La Guida 730 Facile in uscita il 7 maggio con Il Sole 24 Ore e' stata pensata per offrire un quadro chiaro e operativo in vista della stagione dichiarativa 2026: uno strumento utile - e ormai necessario - per affrontare senza incertezze un adempimento che diventa ogni anno piu' complesso.

Il modello 730/2026 si presenta come una dichiarazione fortemente incentrata sulle detrazioni, che diventano il vero elemento da gestire con attenzione. Il sistema si fa piu' articolato: non basta piu' inserire le spese, ma diventa necessario valutare quali convenga effettivamente utilizzare, soprattutto per i contribuenti con redditi medio-alti. In molti casi sara' una sorta di 'scelta strategica', in parte guidata anche dai dati gia' elaborati dall'Agenzia delle Entrate nel modello precompilato.

Per orientarsi in un quadro sempre piu' articolato, la guida 730 Facile analizza come tutti gli anni le novita' e accompagna passo dopo passo contribuenti e operatori. Un appuntamento di approfondimento indispensabile per evitare errori e sfruttare al meglio le opportunita' fiscali disponibili.

Al centro dell'analisi ci saranno innanzitutto le nuove regole sulle detrazioni, che rappresentano il cuore della riforma: dai limiti introdotti per i redditi sopra i 75.000 euro fino ai meccanismi piu' complessi che interessano chi supera i 120.000 euro, tra riduzioni progressive e differenze tra le varie tipologie di spesa.

Ampio spazio sara' dedicato anche agli affitti brevi, con le scelte automatiche inserite nel modello precompilato, e alla revisione delle detrazioni per lavoro dipendente e carichi familiari, elementi che incidono direttamente sul calcolo finale dell'imposta.

La guida fara' poi il punto sulla conferma della riforma Irpef a tre aliquote e sul nuovo assetto dei bonus edilizi, ormai entrati in una fase piu' ordinaria dopo la fine delle maxi-agevolazioni, con aliquote ridotte e un Superbonus ulteriormente ridimensionato.

Non mancheranno gli approfondimenti su temi sempre piu' rilevanti come la tassazione delle cripto-attivita', con l'eliminazione della soglia di esenzione e le nuove modalita' di determinazione del valore, e sulla stabilizzazione della rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.

Infine, saranno analizzate nel dettaglio modalita' e tempistiche della dichiarazione: dal funzionamento del modello precompilato con segnalazione delle anomalie, alle scadenze per l'invio e le eventuali correzioni, fino ai tempi dei rimborsi, sempre piu' legati alla rapidita' di trasmissione.

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(RADIOCOR) 06-05-26 17:30:20 (0627) 5 NNNN