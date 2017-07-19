Il Sole 24 Ore: a Montecitorio l'evento per i 10 anni di Alley Oop

Testimonianze della ministra Roccella e delle parlamentari (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 mar - Il 15 febbraio 2026 Alley Oop ha compiuto dieci anni. Dieci anni di informazione, inchieste, dati, analisi e storie per raccontare l'economia e la societa' attraverso la lente delle pari opportunita', dei diritti, dell'inclusione. Dieci anni in cui il blog multifirma del Sole 24 Ore dedicato ai diritti e alla diversity, fondato e diretto da Monica D'Ascenzo con il coordinamento di Chiara Di Cristofaro e Manuela Perrone, e' diventato un punto di riferimento nel dibattito pubblico italiano su lavoro femminile, leadership, welfare, giustizia sociale, contrasto alla violenza contro le donne, linguaggio e cultura. Per celebrare questo traguardo, la squadra di Alley Oop ha organizzato alla Camera dei Deputati, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, un pomeriggio di confronto che ha riunito protagoniste e protagonisti del mondo istituzionale, accademico, culturale, imprenditoriale e sociale. Il titolo scelto - 'Donne, diritti e alleanze per un Paese inclusivo' - racconta la direzione di questi dieci anni e indica la rotta per il futuro: non solo mettere in evidenza le disuguaglianze, ma costruire alleanze solide per superarle. 'In questi dieci anni Alley Oop ha scelto di non limitarsi a raccontare i numeri delle disuguaglianze, ma di leggerli, interpretarli e trasformarli in agenda pubblica', sottolinea Monica D'Ascenzo, responsabile di Alley Oop Il Sole 24 Ore. 'Abbiamo costruito una comunita' che vede confrontarsi quotidianamente rappresentanti del giornalismo, delle istituzioni, dell'associazionismo, dell'imprenditoria, del management, dello sport, della cultura. Oggi - continua D'Ascenzo - vogliamo rilanciare questa sfida: creare alleanze sempre piu' forti tra istituzioni, imprese, universita' e societa' civile, perche' l'inclusione non sia uno slogan ma una strategia strutturale per il Paese'. L'appuntamento si e' aperto con l'intervento della ministra per la Famiglia, la Natalita' e le Pari opportunita', Eugenia Roccella, che ha ringraziato Alley Oop per l'importante lavoro svolto in questi anni e sottolineato l'importanza di una corretta informazione sulle iniziative e sulle misure per le donne.

'In questi giorni celebriamo gli 80 anni del voto alle donne.

Sono stati tanti i traguardi raggiunti da allora, anche in questa legislatura', ha affermato la ministra. 'Ma oggi dobbiamo ancora combattere luoghi comuni, incredibili stereotipi. E dobbiamo affrontare tante situazioni in cui le pari opportunita' sono solo sulla carta e si scontrano contro un mondo del lavoro, dell'economia e del sociale ancora troppo costruito a misura d'uomo'.

