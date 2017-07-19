Idrogeno: Dossi (H2IT), via libera Ue consolida ruolo strategico Italia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 30 mar - 'Accogliamo con grande soddisfazione il via libera della Commissione europea al regime di aiuti italiano da 6 miliardi di euro per la produzione di idrogeno rinnovabile destinato ai settori dei trasporti e dell'industria'. Lo ha dichiarato Alberto Dossi, presidente di H2IT, l'Associazione Italiana Idrogeno, sottolineando che 'si tratta di una misura che rafforzera' il percorso di decarbonizzazione del Paese, consolidera' il ruolo strategico dell'idrogeno nel sistema energetico nazionale, ma soprattutto dara' un'importante spinta allo sviluppo di un mercato' e ricordando che 'lo strumento sostiene la produzione di 200mila tonnellate annue, in linea con gli obiettivi della RED III e del Piano Nazionale Energia e Clima'. Per Dossi, cosi' si 'contribuisce a mettere al sicuro anche gli investimenti realizzati attraverso il Pnrr' e si 'consente alle aziende una pianificazione di medio-lungo periodo, fondamentale per stimolare competitivita', innovazione e crescita'.

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