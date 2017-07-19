Houthi: colpito Israele, senza escalation non attaccheremo traffico Mar Rosso

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 06 apr - La formazione militare degli Houthi, con sede nello Yemen, ha rivendicato un attacco contro Eilat, in Israele, affermando di aver coordinato le operazioni con l'Iran e con Hezbollah libanese.

Gli Houthi hanno inoltre dichiarato che rispetteranno un cessate il fuoco con gli Stati Uniti finche' Washington interrompera' gli attacchi contro di loro.

Un alto funzionario del gruppo, Mohammed Ali al-Houthi, ha affermato che non vi sono piani per colpire il traffico marittimo nel Mar Rosso o asset statunitensi, a meno di un'ulteriore escalation del conflitto. Ha aggiunto che non attaccheranno altri Paesi musulmani se non provocati.

Tuttavia, hanno avvertito che, in caso di aumento delle tensioni, potrebbero chiudere lo strategico stretto di Bab el-Mandeb. Hanno inoltre dichiarato che i porti sauditi sul Mar Rosso non saranno presi di mira finche' l'Arabia Saudita evitera' un coinvolgimento nell'escalation.

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(RADIOCOR) 06-04-26 17:01:18 (0323) 5 NNNN