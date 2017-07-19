Dati
            Notizie Radiocor

            Hera: rileva controllo della marchigiana Sea con partecipazione all'83%

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 9 mar - Il Gruppo Hera ha acquisito il controllo della marchigiana Servizi Ecologici Ambientali (Sea). L'operazione e' stata realizzata attraverso Herambiente Servizi Industriali (Hasi), che ha acquistato il 52% della societa' dalla Fermas della famiglia Massi. Una quota di per se' di maggioranza, che si aggiunge al 31% gia' detenuto dal 2021 e porta la partecipazione complessiva all'83%. Sea gestisce una piattaforma polifunzionale per lo stoccaggio e il trattamento di rifiuti speciali a Camerata Picena, in provincia di Ancona. L'attuale proprieta' - con il presidente e ad Alessandro Massi - "rimarra' all'interno della nuova compagine societaria con importanti ruoli operativi, cosi' come rimarra' l'attuale management", spiega una nota congiunta delle due societa'.

            L'acquisizione si inserisce nell'accordo quadro firmato tra le parti nel 2021 ed e' stata finalizzata dopo l'ottenimento delle autorizzazioni per il revamping completo dell'impianto marchigiano. L'intervento partira' "entro il primo semestre del 2026" e dovrebbe concludersi "entro il 2031", con i dipendenti che passeranno dalle attuali 34 unita' a 66.

            'Questa operazione consentira' l'estensione dei nostri servizi a una vasta area del centro Italia', ha commentato nella nota l'ad di Herambiente, Andrea Ramonda. Secondo Alessandro Massi, presidente e ad di Sea, l'ingresso nel gruppo Hera 'permettera' di creare un polo impiantistico tecnologicamente avanzato e a basso impatto ambientale al servizio delle aziende manifatturiere marchigiane'.

            imt-com.

            (RADIOCOR) 09-03-26 12:36:53 (0289)ENE 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Hera 4,03 -2,75 13.21.15 3,97 4,048 4,028


