Hantavirus: la nave Mv Hondius al porto di Tenerife, scendono i primi passeggeri

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - La nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale e' stato rilevato un focolaio di hantavirus, ha attraccato al porto di Granadilla, nel sud dell'isola spagnola di Tenerife. E' quanto riportano diversi media esteri.

I primi passeggeri hanno iniziato a lasciare l'imbarcazione, ha annunciato il ministero della Salute spagnolo. Una volta, conclusa l'evacuazione dei passeggeri e di parte dell'equipaggio, la nave proseguira' il suo viaggio verso i Paesi Bassi.

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(RADIOCOR) 10-05-26 10:52:02 (0141) 5 NNNN