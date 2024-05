Green economy: Eurowind Energy, in Italia 150mila nuovi posti lavoro in 3/4 anni -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 5 mag - L'occupazione nelle rinnovabili ha raggiunto nel mondo infatti quasi 13 milioni di unita': una crescita che conferma come la sostenibilita' sia ormai al centro delle strategie di crescita delle imprese e che rendera' indispensabile la presenza di nuovi professionisti sul mercato. Dall'analisi di Eurowind Energy, societa' attiva nel settore delle energie rinnovabili, emerge inoltre che stanno crescendo gli investimenti nel mondo nell'ambito della Green Economy non solo verso le tecnologie ormai consolidate nel mercato come eolico e fotovoltaico, ma anche verso nuove tecnologie che stanno sempre piu' accelerando, quali biogas, accumulo e idrogeno. E anche il mercato italiano si sta sensibilizzando sempre piu' verso sviluppi delle nuove tecnologie (storage e idrogeno) che permettono interessanti opportunita' sia per operatori, sia per le comunita' e attivita' locali (si pensi all'esempio dell'agrivoltaico). L'analisi di Eurowind Energy evidenzia inoltre che, nell'ambito della Green Economy, si cercheranno soprattutto in Italia project manager, un professionista in grado di saper gestire l'evoluzione del progetto, pianificando le attivita' e sapendosi interfacciare con i vari portatori di interesse dettando tempistiche e scadenze nel rispetto del budget di progetto. Inoltre, e' alta la richiesta per commerciali/consulenti vendite (sia lato produzione, sia lato macchinari e/o impianti), progettisti, agronomi ed energy manager. Richiestissimi anche gli asset manager e il progettista, particolarmente nel settore elettrico. Il mondo dell'eolico ad oggi e' focalizzato invece su alcuni professionisti specifici, come ad esempio: tecnici meccanici, project developer, progettisti di turbine.

