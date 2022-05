Grano: alleanza K-Adriatica e Agroservice, nasce nuovo gruppo sementi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mag - Novita' nel mercato dei cereali italiani con la nascita di una nuova realta' che risponde in modo concreto alla crisi del grano scatenata dalla guerra in Ucraina. K-Adriatica e Agroservice si alleano per diventare leader del settore.

Il nuovo gruppo Agroservice Spa e Societa' Produttori Sementi Bologna con i due marchi ISEA e PSB entra nel mercato italiano ed estero, come societa' leader per il frumento duro, detenendo in Italia la quota del 35.8% e con i marchi Isea e Veneto sementi per il frumento tenero con la quota di 20% del mercato italiano.

Con questa sinergia, prende il via il nuovo gruppo formato da K-Adriatica, specializzata da oltre 50 anni nello sviluppo di fertilizzanti e soluzioni per la nutrizione delle piante con sede a Loreo in provincia di Rovigo che ha al proprio interno Agroalimentare Sud e Ista Veneto sementi, realta' di primaria importanza nella ricerca e nel miglioramento genetico di specie vegetali nonche' nella selezione di sementi con sede a San Nicola di Melfi provincia di Potenza e da Agroservice, azienda di San Severino Marche, in provincia di Macerata, specializzata nella ricerca, produzione e commercializzazione di sementi agricole che ha acquisto a inizio anno PSB (Produttori Sementi Bologna).

