Governo: Meloni il prossimo 4 maggio in Armenia e Azerbaigian
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipera' il prossimo quattro maggio all'8 Vertice della Comunita' Politica Europea (Cpe), che si terra' a Yerevan in Armenia; nella stessa giornata, come rende noto la Presidenza del Consiglio nella sezione del sito dedicata all'agenda della premier, Meloni sara' quindi a Baku in visita nella Repubblica dell'Azerbaigian.
Inizialmente i due appuntamenti erano previsti, dalla stessa agenda, in due giorni diversi, l'Armenia il 4 maggio e l'Azerbaigian il 5 maggio.
vmg
(RADIOCOR) 29-04-26 19:11:16 (0753)GOV 5 NNNN