Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Governo: Meloni il prossimo 4 maggio in Armenia e Azerbaigian

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 29 apr - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni partecipera' il prossimo quattro maggio all'8 Vertice della Comunita' Politica Europea (Cpe), che si terra' a Yerevan in Armenia; nella stessa giornata, come rende noto la Presidenza del Consiglio nella sezione del sito dedicata all'agenda della premier, Meloni sara' quindi a Baku in visita nella Repubblica dell'Azerbaigian.

            Inizialmente i due appuntamenti erano previsti, dalla stessa agenda, in due giorni diversi, l'Armenia il 4 maggio e l'Azerbaigian il 5 maggio.

            vmg

            (RADIOCOR) 29-04-26 19:11:16 (0753)GOV 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.