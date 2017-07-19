Giappone: Pil conferma +0,5% in I trim, rivede tendenziale a +1,8% sotto stime

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - Il Pil del Giappone e' cresciuto dello 0,5% su base trimestrale nel primo trimestre del 2026, in linea con i dati preliminari e in accelerazione rispetto all'aumento dello 0,2% registrato nel quarto trimestre. L'ultimo risultato e' stato anche superiore alle stime di mercato dello 0,3%, segnando il piu' forte aumento trimestrale dal primo trimestre del 2025. Nel periodo gennaio-marzo il prodotto interno lordo reale e' aumentato dell'1,8% in termini annualizzati, rispetto alla stima preliminare del 2,1%. Lo rende noto il Japan Cabinet Office. I consumi privati sono aumentati (0,3% contro lo 0,1% del quarto trimestre, in linea con una stima precedente), riflettendo l'allentamento delle pressioni sui costi e la crescita salariale costante. Gli investimenti pubblici sono aumentati per la prima volta in tre trimestri (1,5% contro l'1,4% dei dati preliminari, dopo un calo dello 0,1% nel quarto trimestre), sostenuti da una solida spesa per le infrastrutture. Il saldo commerciale ha contribuito positivamente.

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(RADIOCOR) 08-06-26 07:42:15 (0056) 5 NNNN