Giappone: in crescita la produzione industriale a gennaio (+2,2%) ma sotto attese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 27 feb - La produzione industriale giapponese e' tornata a crescere nel primo mese dell'anno, registrando un +2,2% su mese (dopo il calo dello 0,1% di dicembre), facendo comunque peggio delle attese, che erano per un progresso del 5,6%. Il rialzo della produzione industriale e' stato dovuto in gran parte all'attivita' che si e' concentrata prima del Capodanno lunare. Secondo i dati pubblicati dal ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria, a dicembre la produzione industriale e' cresciuta del 2,3% su base annua. Le spedizioni sono aumentate del 3,2% su base mensile e del 2% su base annua, mentre le scorte sono aumentate rispettivamente dello 0,1% e del 4,2%. A febbraio, la produzione industriale e' ora prevista in calo dello 0,5% su base mensile, rispetto a una contrazione del 4,3% precedentemente prevista, e a marzo e' prevista in calo del 2,6%.

