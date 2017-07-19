Gender pay gap: Fiscozen, in Partita Iva al 19,4% nel 2025 (+1,1%) -2

Donne guadagnano di piu' solo in alloggio e ristorazione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 mar - L'unico settore che presenta una sostanziale parita' retributiva e' quello legato all'istruzione, che pero' registra i fatturati medi piu' bassi, attorno ai 14.000 euro annui. Quello invece in cui le donne guadagnano piu' degli uomini, con fatturato medio pari a 32.829 euro, e' il mondo dei servizi di alloggio e ristorazione, anche se il gap e' irrisorio: solo 1.239 euro in piu' all'anno, pari al 3,8%. Questo quadro di disparita' si verifica anche nel mondo del lavoro dipendente, anche se con notevoli differenze. Secondo i dati diffusi a fine 2025 dall'Osservatorio Inps sui lavoratori del settore privato non agricolo, infatti, gli uomini guadagnano mediamente 27.967 a fronte dei 19.833 delle donne, circa il 29% di divario, mentre secondo il Consiglio di indirizzo e vigilanza dello stesso istituto previdenziale nelle attivita' finanziarie e assicurative il gap raggiunge il 31,7%, nel commercio il 23,6%, nelle manifatturiere il 19,7% e il 15,7% nei servizi di alloggio e ristorazione. Il divario non riguarda solo gli stipendi ma anche l'occupazione: nel 2024 lavora il 53,3% delle donne contro il 71,1% degli uomini. Le donne entrano piu' tardi nel mondo del lavoro e hanno piu' spesso contratti precari. Il 67,2% dei part-time e' femminile e il part-time involontario riguarda il 13,7% delle lavoratrici contro il 4,6% degli uomini. Anche nei ruoli di maggiore responsabilita' le differenze sono sostanziali, con solo il 21,8% delle donne a occupare posizioni dirigenziali e il 33,1% quelle da quadro.

