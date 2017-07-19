Gdf Treviso: al via operazione "dirty lenses", fatture false per 83 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 27 mag - Fatture false per 83 mln di euro, 46 societa' coinvolte tra Nord Italia e Campania, 52 persone denunciate. Questi alcuni numeri dell'operazione 'Dirty Lenses' condotta dalla Gdf di Treviso.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro conservativo di 10 milioni di euro emesso dal Presidente della Corte di Giustizia Tributaria di Treviso nei confronti di una societa' operante nel settore della fabbricazione industriale di occhiali e montature. Il provvedimento nasce da un controllo fiscale che i finanzieri della Compagnia di Conegliano hanno condotto nei confronti di una societa', gestita da soggetti di origine cinese e operante nel territorio di Valdobbiadene (TV),che ha consentito di ricostruire un'evasione di imposta per oltre 3,5 milioni di euro, constatando l'indicazione in dichiarazione di costi documentati attraverso centinaia di fatture false emesse da cinque aziende rivelatesi mere 'cartiere', nella sostanza prive di qualsiasi capacita' produttiva.

Il controllo fiscale, il primo nell'ambito dell'operazione 'Dirty Lenses', ha permesso di far emergere un sistema di frode fiscale imperniato su 46 aziende del settore dell'occhialeria gestite da 'imprenditori' di origine cinese ubicate in diverse provincie del centro - nord Italia e della Campania. Di queste 46 imprese, 35 non erano per nulla 'operative' e servivano solo per emettere fatture utili ad abbattere i ricavi delle 11 societa' realmente esistenti e operanti nelle provincie di Treviso e Belluno. Il valore complessivo delle diverse migliaia di fatture false scoperte nel corso delle investigazioni supera gli 83 milioni di euro, cui corrispondono 18 milioni di euro di Iva.

All'esito delle attivita' investigative, sono state denunciate alla Procura della Repubblica di Treviso 52 persone, titolari e amministratori delle aziende coinvolte.

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(RADIOCOR) 27-05-26 09:39:17 (0187) 5 NNNN