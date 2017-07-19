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            Gas: Ue invita Stati a ridurre target riempimento scorte per prossimo inverno

            Passare dall'attuale 90% di livello all'80% (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 21 mar - La Commissione europea invita gli Stati europei a ridurre l'obiettivo di riempimento delle scorte di gas per il prossimo inverno, per attenuare la pressione sui prezzi che stanno aumentando con la guerra in Medio Oriente. Invece di riempire gli stoccaggi di gas al 90% per il prossimo inverno, il livello normalmente richiesto, l'Ue invita i ventisette Paesi a puntare a un obiettivo di riempimento dell'80%, per 'rassicurare gli operatori del mercato', si legge in una lettera inviata agli Stati dal commissario europeo per l'Energia, Dan Jorgensen.

            Lab-.

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