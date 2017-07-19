Gas: scorte Ue calano al 30%, livello piu' basso da aprile 2018

Calano al 47,6% in Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 03 mar - Calano le scorte di gas in Europa che sono scese al 30% a 343 TWh; il valore piu' basso da marzo del 2018. La situazione piu' critica si registra in Germania dove, secondo la piattaforma Gie Agsi, le scorte si attestano al 20,83% a 52,3 TWh, mai cosi' in basso dal 30 aprile del 2018. Va un po' meglio per l'Italia che vede un calo al 47,6% a 96,79 TWh, il valore piu' basso dallo scorso 30 aprile. Il tutto mentre prosegue la corsa dei prezzi del gas che sulla piattaforma di Amsterdam si mantiene sui massimi dal 2022 dopo l'escalation del conflitto in Iran.

In particolare i contratti segnano un rialzo del 38,85% a 61,80 euro al megawattora a seguito dell'incertezza sulla durata del blocco delle esportazioni dal piu' grande impianto di Gnl al mondo in Qatar ed il suo impatto sulle forniture mondiali.

