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            Gas: Scornajenchi (Snam), stoccaggi al 54%, puntiamo a 94% in estate

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 22 mag - 'Nelle ultime settimane siamo riusciti ad anticipare la campagna di iniezione del gas e gia' oggi siamo seduti su gas stoccato nei nostri depositi che vale il 54% del totale e abbiamo chiuso contratti che ci consentiranno di chiudere la stagione estiva con livelli del 93-94%, contro una media europea che, ad oggi, e' nell'ordine del 35%'. Lo ha affermato Agostino Scornajenchi ad di Snam, intervenendo ad un convegno del Festival dell'Economia di Trento. 'Cio' significa che gli altri paesi sono in ritardo. Ci auguriamo che questo ritardo venga colmato nei prossimi mesi', ha aggiunto. Il top manager ha sottolineato che 'ad oggi non abbiamo previsioni critiche nel breve termine. Ci auguriamo che questa situazione si risolva presto ma a livello europeo potrebbero esserci dei problemi sull'accumulo di gas nei prossimi mesi'.

            Lab-.

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            (RADIOCOR) 22-05-26 17:16:31 (0569)ENE,UTY 5 NNNN

              
            Titoli citati nella notizia
            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Snam 6,386 -0,16 17.35.05 6,346 6,428 6,38


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