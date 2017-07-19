G7: Urso, su minerali critici rafforzare subito le catene del valore

Il ministro ha partecipato in videoconferenza a riunione (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 mag - 'Oggi piu' che mai mettere in sicurezza le catene di approvvigionamento delle materie prime critiche significa difendere la sovranita' industriale e la sicurezza economica dei nostri Paesi. In uno scenario segnato da tensioni geopolitiche, concentrazione dell'offerta e rischio crescente di shock esterni, non possiamo permettere che le nostre filiere strategiche restino esposte a vulnerabilita' che mettono a rischio competitivita', occupazione e transizione energetica e digitale'. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, partecipando alla ministeriale G7 sui minerali critici, svoltasi in videoconferenza. 'Per questo e' necessario subito rafforzare e diversificare le catene del valore, cooperando con paesi estrattori e investendo in riciclo e stoccaggio', ha sottolineato Urso.

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(RADIOCOR) 07-05-26 16:54:10 (0638) 5 NNNN