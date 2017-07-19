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            G7: Trump, ora che conflitto con Iran e' finito ci concentriamo su Ucraina

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Evian, 15 giu - "Ieri abbiamo avuto un'ottima conversazione con il Presidente Zelensky e il Presidente Putin e vedo che forse possiamo fare qualcosa in tal senso. Penso che entrambi siano aperti all'idea. Quindi, ora che questa questione e' risolta, ci concentreremo su questo. Vediamo se riusciamo a concretizzarla". Cosi' il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump al G7 ad Evian, all'inizio dell'incontro bilaterale con il presidente francese Emmanuel Macron, riferendosi alla guerra in Ucraina e all'impegno per arrivare ad una pace.

            vmg

            (RADIOCOR) 15-06-26 18:46:59 (0606) 5 NNNN

              


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