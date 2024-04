G7: Tajani, forza presidenza italiana sta in impegno comune per stabilita' e pace

A Capri rafforzato coordinamento politico (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - 'Il successo di Capri sta nell'aver rafforzato il coordinamento politico tra i G7 in uno scenario internazionale molto complesso. La forza del G7 a presidenza italiana risiede proprio nella sua unita' e nell'impegno comune per la stabilita' e la pace'. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo nell'Aula della Camera, per il question time, a un'interrogazione FI sugli esiti della recente riunione dei ministri degli Esteri del G7 e sulle ulteriori iniziative nel quadro della presidenza italiana. Tajani ha annunciato in proposito: "Le prossime riunioni che presiedero' saranno il G7 Commercio, il 16 e il 17 luglio a Reggio Calabria, il G7 Sviluppo il 24 e il 25 ottobre a Pescara. Organizzero' incontri informali con i ministri degli Esteri G7 a margine di altri appuntamenti internazionali e una seconda ministeriale ufficiale in autunno a Fiuggi".

Quanto all'ultima riunione del G7 Esteri, il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio, ha evidenziato le tre dichiarazioni congiunte, dedicate alla situazione in Medio Oriente, al sostegno all'Ucraina e alle principali sfide globali.

