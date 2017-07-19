G7: pronti a ogni misura per garantire stabilita' mercato energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 30 mar - I ministri delle Finanze e dell'Energia del G7 si sono detti disposti a "prendere tutte le misure necessarie" per garantire la stabilita' del mercato dell'energia. E' quanto si afferma in un comunicato della presidenza francese del gruppo delle sette economie avanzate diffuso al termine di una riunione in videoconferenza. "Siamo pronti ad adottare tutte le misure necessarie - recita il documento - in stretta coordinazione con i nostri partner, in particolare per preservare la stabilita' e la sicurezza del mercato dell'energia". I ministri hanno inoltre ribadito il loro "fermo impegno a favore di mercati energetici ben funzionanti, stabili e trasparenti". "Sosteniamo gli sforzi appropriati volti a mantenere un'offerta adeguata sui mercati globali del petrolio e del gas e prendiamo atto delle opzioni dell'Agenzia Internazionale dell'Energia per gestire la domanda, in base alle circostanze specifiche di ciascun Paese, al fine di contribuire a stabilizzare le condizioni di mercato e limitare un'eccessiva volatilita'".

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