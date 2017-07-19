G7: guerra Medio Oriente pesa su economia, priorita' ridurre impatto globale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - "E' urgente limitare i costi per l'economia globale di un prolungamento del conflitto". E' il messaggio su cui hanno convenuto all'unanimita' i ministri delle finanze e i banchieri centrali del G7 che si sono riuniti a Washington a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale sotto la presidenza francese. 'I membri del G7 - si afferma nel comunicato diramato dall'Eliseo - hanno ribadito la necessita' imperativa di avanzare verso una pace duratura e l'importanza della coordinazione per affrontare gli effetti economici ed energetici della crisi, con particolare attenzione ai Paesi piu' vulnerabili'. Uno dei temi centrali dell'agenda ha riguardato i minerali critici. I membri hanno espresso la volonta' di continuare a lavorare su questo tema in vista del vertice dei leader a Evian a giugno. 'I ministri e i governatori del G7 hanno inoltre ribadito il loro sostegno all'Ucraina'. La discussione ha riguardato inoltre l'attuazione delle riforme previste dal programma del Fondo Monetario Internazionale, la necessita' di mantenere la pressione sulla Russia affinche' la crisi in Medio Oriente non favorisca il suo sforzo bellico e la copertura dei bisogni energetici dell'Ucraina, in vista del prossimo inverno e della ricostruzione, inclusi interventi sulla struttura di confinamento della centrale di Chernobyl.

Cop

(RADIOCOR) 17-04-26 08:09:35 (0079) 5 NNNN