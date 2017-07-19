Fs: sciopero del personale dalle 21 di oggi per 24 ore

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mag - Proclamato da alcune sigle sindacali autonome uno sciopero nazionale, in adesione a uno sciopero generale, che interessera' il personale del Gruppo Fs Italiane: dalle ore 21 di oggi, giovedi' 28, alle ore 21 di venerdi' 29 maggio 2026. Gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l'orario di termine dell'agitazione sindacale, si legge in una nota di Fs. Per il trasporto del Regionale sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9, e dalle ore 18 alle 21 di venerdi' 29 maggio.

Trenitalia, tenuto conto delle possibili ripercussioni sul servizio, invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili consultando l'App di Trenitalia, la sezione Infomobilita' di trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS, il numero verde gratuito800892021, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni, attraverso le self-service e le agenzie di viaggio.

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(RADIOCOR) 28-05-26 20:03:54 (0743) 5 NNNN