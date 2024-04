Francia: vetreria Duralex a rischio amministrazione controllata

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 24 apr - L'azienda francese produttrice di vetro Duralex - famosa in tutto il mondo per i suoi bicchieri - rischia di essere messa in amministrazione controllata. La decisione sara' presa dal tribunale commerciale di Orleans dopo una udienza a porte chiuse in calendario per il pomeriggio di oggi. Nel corso dell'udienza, i giudici ascolteranno due funzionari eletti del Comitato economico e sociale (la rappresentanza sindacale) della societa', nonche' il management dell'azienda francese, gia' in difficolta' da tre anni. 'Duralex e' in difficolta' da diversi anni', ammette la nuova amministratrice delegata, Geraldine Fiacre, in un'intervista alla stampa francese. 'La crisi energetica e' stata l'ostacolo piu' grande' per l'azienda che nel 2023 ha anche registrato un calo della domanda. Secondo fonti sindacali, il problema e' gestionale, con i costi fissi di 2,5 milioni di euro al mese che sono troppo alti. Tre anni dopo una precedente richiesta, Duralex ha chiesto ancora una volta 'l'apertura di una procedura di salvataggio giudiziario', ha annunciato la settimana scorsa la societa' New Duralex International (NDI), proprietaria del marchio. L'azienda spera di salvare la fabbrica, che impiega 230 dipendenti.

Se il tribunale accogliera' la richiesta di Duralex, verranno nominati un amministratore e un mandatario per un periodo di osservazione, la cui durata e' variabile.

