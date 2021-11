Francia: stop immediato arrivi da Africa Sud, invito a sospendere viaggi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 nov - La Francia sospende immediatamente gli arrivi da sette paesi dell'Africa meridionale, incluso il Sudafrica, a causa della nuova variante Covid "particolarmente preoccupante", hanno detto da Matignon, sede del primo ministro, all'Afp. Questa misura, applicata "per un periodo minimo di 48 ore", riguarda anche i viaggiatori provenienti da Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia ed Eswatini. "Le persone che hanno viaggiato negli ultimi 14 giorni in uno di questi paesi sono invitate a riferire alle autorita' ed eseguire un test di screening RT-PCR il prima possibile", aggiunge Matignon. Il Governo, che invoca il "principio della massima precauzione", invita "i viaggiatori che avevano programmato di recarsi in questi Paesi a sospendere il viaggio. Al di la' di queste prime misure precauzionali, nelle prossime ore ci sara' un confronto con i partner europei per definire un quadro comune", hanno ulteriormente sottolineato i servizi del presidente del Consiglio.

