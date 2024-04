Francia: meat sounding, il Consiglio di Stato sospende il divieto

'Decreto dannoso per i fatturati delle aziende plant based' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 12 apr - Il Conseil d'Etat (l'equivalente del nostro Consiglio di Stato) ha bloccato l'entrata in vigore del decreto che - in Francia - avrebbe dovuto vietare l'uso di termini mutuati dal mondo animale, per la denominazione di prodotti a base vegetale (il cosiddetto meat sounding) a partire dal 1 maggio prossimo.

Secondo i magistrati, la legge causerebbe un grave danno alle aziende plant-based francesi, incidendo pesantemente sui fatturati e collocandole in una posizione di svantaggio rispetto ai produttori concorrenti che esportano gli stessi prodotti in Francia, senza incorrere in alcuna restrizione.

sma

(RADIOCOR) 12-04-24 10:14:55 (0223)FOOD 5 NNNN