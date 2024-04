Francia: meat sounding, il Consiglio di Stato sospende il divieto -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma,12 apr - I dubbi di legittimita' su questo provvedimento (adottato anche in Italia attraverso la legge sulla carne da coltura cellulare, ma non ancora operativo in quanto sprovvisto del decreto attuativo), avevano gia' indotto il Consiglio di Stato francese nel 2023 ad appellarsi alla Corte di giustizia Ue sulla possibilita' - per uno Stato membro - di adottare autonomamente restrizioni di siffatta portata. In assenza di pronunciamento da parte della Cgue, i magistrati hanno preferito sospenderlo.

Lo stesso divieto di meat sounding puo' diventare operativo in Italia, nel caso in cui venisse varato il decreto attuativo previsto dalla legge sulla carne sintetica. Sul banco degli imputati ci sono termini ormai sdoganati nel lessico commerciale come 'polpetta di ceci', 'burger di pesce', 'bistecca di soia' e con un indice di gradimento progressivamente in crescita tra i consumatori.

sma

