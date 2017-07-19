Francia: le imprse chiedono "aiuti mirati" per settori colpiti da rincari energia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 20 mar - La Cpme, seconda federazione di imprese in Francia, chiede 'aiuti mirati' per i settori economici piu' colpiti dall'aumento dei prezzi dell'energia. Lo ha dichiarato a franceinfo il suo presidente, Amir Reza-Tofighi. 'Il prezzo del gas nell'industria - se prendiamo ad esempio la chimica o la vetreria - ha un impatto importante', ha affermato alla radio il dirigente della Confederazione delle piccole e medie imprese. 'Si tratta quindi di industrie che oggi sono in pericolo, e di settori di attivita' che avranno bisogno, a un certo punto, di ricevere aiuti mirati. E ancora una volta, aiuti mirati, non aiuti massicci', ha sottolineato.

Reza-Tofighi ha ammesso di essere consapevole 'dello stato delle finanze pubbliche', ma 'bisognera' individuare le filiere piu' colpite - posso citare ad esempio i trasportatori - e riflettere su come accompagnarle in alcuni casi". "Non si tratta nemmeno di aiuti che costerebbero molto allo Stato', ha detto, citando a esempio le contro-garanzie di Bpifrance (prestiti bancari garantiti dallo Stato) 'affinche' possano continuare ad acquistare carburante'. 'A volte basterebbe semplicemente rinviare i pagamenti', ha continuato.

red-Mar.

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