Francia: bufera nel mondo dell'editoria, Bollore' contro "la casta" degli scrittori -2

Autori propongono 'clausola di coscienza', in campo Macron (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 19 apr - Bollore' nell'editoriale e' tornato sui deludenti risultati economici di Grasset, con un fatturato che e' sceso a 12 milioni di euro nel 2025 da 16,5 milioni dell'anno precedente.

L'imprenditore ha evidenziato anche uno dei punti di contesa tra Grasset e la dirigenza di Hachette: la data di pubblicazione del prossimo libro di Boualem Sansal, scrittore franco algerino noto per le sue posizioni critiche nei confronti dell'islamismo. Secondo lui, Nora voleva una pubblicazione a fine anno, mentre la dirigenza del gruppo ha imposto la data del 6 giugno.

Da diversi giorni, l'addio di Olivier Nora e la mobilitazione degli scrittori hanno alimentato le preoccupazioni circa l'indipendenza editoriale delle case editrici del gruppo Hachette. Bollore' e' infatti criticato per via delle sue ingerenze nella gestione del gruppo, e il licenziamento di Nora e' stato interpretato come un mezzo per prendere il controllo sulle scelte editoriali di Hachette.

Nora era ceo di Grasset dal 2000 e sara' sostituito da Jean-Christophe Thiery, editore che lavora con Vivendi da molti anni. 'Non vogliamo che le nostre idee e il nostro lavoro diventino di sua proprieta'', sostengono gli scrittori in protesta, riferendosi a Bollore'. Gli autori hanno anche chiesto la creazione di una "clausola di coscienza" nel loro settore, "in caso di un radicale cambiamento nella linea editoriale', che consentirebbe agli scrittori di rescindere i contratti in caso di abbandono della casa editrice, senza 'rinunciare ad anni di anzianita', diritti e stabilita', a volte accumulati in decenni'. L'adozione di questa clausola potrebbe essere discussa in Parlamento, con il presidente francese Emmanuel Macron che ha invitato a "prenderla in considerazione ", senza tuttavia prendere una decisione in merito.

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(RADIOCOR) 19-04-26 12:30:06 (0217) 5 NNNN