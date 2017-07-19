Fmi: sussidi generalizzati o tagli accise carburanti misure poco sagge

"Sostegno non mirato favorisce redditi piu' elevati" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - "Quando i prezzi dell'energia aumentano e famiglie e imprese ne avvertono l'impatto, i decisori politici subiscono pressioni per intervenire. La tentazione e' quella di bloccare semplicemente l'aumento dei prezzi, attraverso tetti ai prezzi, sussidi generalizzati o tagli alle accise sui carburanti. Si tratta pero' di misure poco sagge'. E' quanto afferma il responsabile del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer in un'analisi pubblicata sul blog dell'organizzazione di Washington. 'Il sostegno non mirato - spiega Kammer - favorisce in modo sproporzionato i redditi piu' elevati, che consumano piu' energia. Durante la crisi del 2022, i governi europei hanno speso in media il 2,5% del Pil in pacchetti di sostegno energetico, di cui oltre due terzi non mirati. Le analisi del Fondo Monetario Internazionale mostrano che compensare completamente il 40% piu' povero delle famiglie per l'intero aumento dei costi energetici avrebbe richiesto appena lo 0,9% del Pil.

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