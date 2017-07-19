Fmi: paesi con spazi fiscali limitati non finanzino misure sostegno con nuovo debito

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 15 apr - "I paesi con spazi fiscali limitati devono evitare di finanziare gli interventi di sostegno con nuovo debito, privilegiando invece riallocazioni della spesa e misure mirate". In caso contrario, si rischia di "consolidare livelli piu' elevati di debito e costi di interesse, fino a destabilizzare i mercati del debito pubblico". E' il monito lanciato dallo staff del Fondo Monetario Internazionale nel Fiscal Monitor pubblicato oggi a Washington. L'istituzione sottolinea che gli shock di breve periodo non devono distogliere dall'obiettivo centrale di rafforzare la sostenibilita' dei conti pubblici: 'ripristinare la resilienza fiscale richiede un consolidamento credibile nel medio termine', basato su misure concrete, riduzione delle inefficienze e riforme del sistema fiscale, tra cui l'ampliamento della base imponibile. Il Fondo insiste inoltre sulla necessita' di coordinare politica fiscale e monetaria, evitando che la spesa emergenziale alimenti la domanda e contrasti gli sforzi delle banche centrali contro l'inflazione. Infine, l'Fmi mette in guardia contro misure generalizzate come i sussidi ai carburanti, definiti 'costosi, poco mirati e difficili da rimuovere', oltre che controproducenti perche' incentivano la domanda proprio in una fase di offerta limitata, spingendo ulteriormente al rialzo i prezzi globali.

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(RADIOCOR) 15-04-26 15:00:30 (0499) 5 NNNN