Fmi: Kammer, Europa completi mercato unico energia per ridurre gap prezzi

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Washington, 17 apr - L'Europa deve ridurre il gap competitivo di cui soffre nei confronti degli Stati Uniti completando il mercato unico dell'energia e accelerando sulle rinnovabili. E' quanto afferma il responsabile del dipartimento europeo del Fondo Monetario Internazionale Alfred Kammer in un'analisi pubblicata sul blog dell'organizzazione di Washington. 'I prezzi dell'energia per l'industria nell'Unione europea sono oggi circa il doppio rispetto ai livelli precedenti al 2022 e significativamente piu' elevati rispetto a quelli degli Stati Uniti - afferma Kammer - uno svantaggio strutturale legato alla dipendenza da petrolio e gas importati e alla frammentazione dei mercati energetici. La buona notizia e' che la soluzione sta gia' emergendo. Oltre il 50% della produzione di elettricita' nell'Unione europea proviene ormai da fonti a basse emissioni di carbonio, riducendo in modo misurabile l'esposizione alle oscillazioni dei prezzi del petrolio. Completare il mercato unico dell'energia, mantenere il sistema di scambio delle emissioni e accelerare l'interconnessione delle reti elettriche transfrontaliere non sono obiettivi astratti: rappresentano il percorso per ottenere costi energetici strutturalmente piu' bassi e piu' stabili'.

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