Fmi: Georgieva, grata per conferma, lavoriamo per sviluppo e stabilita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 13 apr - "Sono profondamente grata per la fiducia e il sostegno del Consiglio esecutivo del Fondo, che rappresenta i nostri 190 membri, e sono onorata di continuare a guidare il Fmi come direttore generale per un secondo mandato quinquennale". Lo ha detto Kristalina Georgieva, confermata ieri dal Board del Fondo monetario internazionale per un secondo mandato. "Negli ultimi anni, il Fmi ha aiutato i Paesi membri a superare gli shock che si sono susseguiti, tra cui la pandemia, i conflitti e l'aumento del costo della vita. Abbiamo anche intensificato il nostro lavoro sui cambiamenti climatici, la fragilita' e la transizione digitale, elementi che hanno una sempre maggiore importanza per la stabilita' macroeconomica e finanziaria, la crescita e l'occupazione", ha detto Georgieva, sottolineando che "il sostegno finanziario, la consulenza politica e il lavoro del Fmi hanno contribuito alla capacita' dei Paesi di affrontare l'elevata incertezza e i bruschi cambiamenti delle condizioni economiche". Georgieva ha spiegato che "siamo e resteremo una linea di trasmissione di buone politiche per i Paesi membri e continueremo a sforzarci di essere piu' efficaci, incisivi e un luogo accogliente per i Paesi che si riuniscono per affrontare le sfide globali".

