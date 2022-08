Fisco: programma centrodestra, flat tax a partite Iva fino a 100mila euro -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 11 ago - Gli altri punti del programma in materia fiscale sono: riduzione della pressione fiscale per famiglie, imprese e lavoratori autonomi; no a patrimoniali dichiarate o mascherate; abolizione dei micro tributi che comportano eccessivi oneri di gestione per lo Stato; pace fiscale e "saldo e stralcio": accordo tra cittadini ed Erario per la risoluzione del pregresso; politiche fiscali ispirate al principio del "chi piu' assume, meno paga"; rapporto piu' equo tra Fisco e contribuenti: procedure semplificate, onere della prova fiscale a carico dello Stato, riforma della giustizia tributaria e superamento dell'eccesso di afflittivita' del sistema sanzionatorio; introduzione del "conto unico fiscale" per la piena e immediata compensazione dei crediti e dei debiti verso la Pa; diritto al conto corrente per tutti i cittadini.

