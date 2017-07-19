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            Fisco: Lupi (Nm), ampliare beneficio 'Art bonus' anche a soggetti privati

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - RomaRoma, 5 mag - "Ampliare l'Art bonus anche a soggetti privati e' un passo avanti di una collaborazione tra pubblico e privato, della valorizzazione di cio' che l'arte e la cultura sono nel nostro Paese. Siamo ricchi di citta' piccole e grandi che hanno dei patrimoni immensi non solo posseduti dallo Stato o dal pubblico, ma anche posseduti dai privati. Questa iniziativa legislativa bipartisan, voluta da tutti, e' un segnale importante grazie alla quale la risorsa pubblica diventa un moltiplicatore della risorsa privata". Cosi' il leader di Noi moderati, Maurizio Lupi, intervenendo a Montecitorio al convegno 'Art bonus: una bellezza necessaria', promosso dall'Intergruppo parlamentare sussidiarieta'.

            Lupi e' primo firmatario della proposta di legge 'Ampliamento dell'ambito di applicazione del credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura', all'esame della commissione Finanze della Camera.

            Bof.

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            (RADIOCOR) 05-05-26 16:53:41 (0604)GOV,PA 5 NNNN

              


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