Festival Economia Trento: Spinelli, territorio cresce, focus su nuove tecnologie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - "Siamo un territorio che cresce, abbiamo ambizione alte e lavoriamo per continuare a rafforzarci. Siamo felici che ci siano eventi come il Festival dell'Economia di Trento, che ci consentono di alzare ancora di piu' l'asticella". Lo ha detto Achille Spinelli, vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico, lavoro, famiglia, universita' e ricerca della Provincia autonoma di Trento, durante la presentazione, in corso al Mudec di Milano, della 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento. La manifestazione nella formula attuale e' stata ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Si terra' dal 20 al 24 maggio prossimi. "Stiamo lavorando anche sulle nuove tecnologie e sull'intelligenza artificiale, sempre mettendo la persona al centro. Crediamo che la visione, anche a livello europeo, debba essere questa. Le evoluzioni della tecnologia saranno tra i temi discussi durante il Festival e sono al centro della nostra agenda", ha detto Spinelli.

Ars

(RADIOCOR) 31-03-26 13:12:22 (0406) 5 NNNN