Festival Economia Trento: Rossini, importante coinvolgere giovani per tenere talenti su territorio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - Nell'edizione 2026 del Festival dell'Economia di Trento "abbiamo cercato di introdurre alcune novita', con la voglia e la necessita' di includere i giovani nei format. Avranno uno spazio vero, portando domande ma anche le loro esperienze e idee, e questo e' fondamentale". Lo ha detto Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing, durante la presentazione, in corso al Mudec di Milano, della 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento. La manifestazione nella formula attuale e' stata ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Si terra' dal 20 al 24 maggio prossimi. "E' importante che i giovani si sentano parte del territorio, fare in modo che si sentano protagonisti e' una leva importante da attivare per fare in modo che i talenti restino sul territorio", ha detto Rossini.

Il Festival, ha aggiunto, "ha una macchina organizzativa robusta, con circa 500 persone che lavoreranno all'evento e ai vari appuntamenti. Si sta facendo e si fara' un lavoro notevole e importante, grazie a una collaborazione strettissima con il team del Sole 24 Ore e con le realta' del territorio, comprese le Forze dell'Ordine per garantire la sicurezza".

Ars

(RADIOCOR) 31-03-26 13:02:33 (0395) 5 NNNN