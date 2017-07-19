Festival Economia Trento: in 21esima edizione al centro mercato, nuovi poteri e giovani

Novita' di quest'anno: saranno 5 le giornate dell'evento (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - E' stata presentata al Mudec di Milano la 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento, che avra' come tema "Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani". La manifestazione, nella formula attuale, e' stata ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento.

Si terra' dal 20 al 24 maggio prossimi. Cresciuta in modo significativo, arrivando a oltre 140.000 presenze in quattro anni, nel 2026 introduce una novita', ovvero portare a cinque le giornate della manifestazione che vede riuniti rappresentanti del mondo economico, accademico, politico e della business community a livello nazionale e internazionale. "Il bilancio di quanto fatto negli anni scorsi e' estremamente positivo e puntiamo a replicare anche quest'anno, abbiamo cominciato subito dopo l'edizione 2025 a lavorare alla nuova, in realta' ci pensavamo gia' durante i lavori. Cerchiamo di scrutare l'orizzonte per capire i trend e gli argomenti di dibattito, il gruppo e' come un direttore d'orchestra che cerca le melodie migliori", ha detto Federico Silvestri, amministratore delegato del Gruppo Il Sole 24 Ore, durante la presentazione. I numeri raccontano un impegno notevole: saranno presenti oltre 700 relatori, 5 Premi Nobel, 16 ministri, 111 relatori del mondo accademico, 35 economisti nazionali e internazionali, 87 rappresentanti delle istituzioni nazionali e straniere, oltre 90 tra manager e imprenditori, 53 business partner e 12 media partner. In cinque giorni sono in calendario oltre 300 eventi con le iniziative Fuori Festival, Economie dei Territori e Incontri con l'Autore. "Voglio sottolineare tre tratti distintivi che sono importanti e resteranno tali: il Festival si tiene a Trento e cosi' restera' perche' si e' creata una sinergia importante con il territorio, e' un festival che si rivolge ai giovani che sono sempre piu' protagonisti ed e' un festival dell'accademia e deve rimanere tale, anche se poi aggiungiamo tante cose perche' bisogna sempre ingrandirsi un po'", ha detto Fabio Tamburini, direttore di Il Sole 24 Ore, Radiocor e Radio 24 e presidente dell'Advisory Board e del Comitato Scientifico del Festival.

Ars

(RADIOCOR) 31-03-26 13:54:54 (0449) 5 NNNN