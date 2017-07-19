Festival Economia Trento: Fuori Festival piu' ricco tra musica, arte e letteratura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - Parte integrante del Festival dell'Economia di Trento, la cui 21esima edizione (dal 20 al 24 maggio) e' stata presentata al Mudec di Milano, e' il Fuori Festival. Il palinsesto e' stato messo a punto nell'ambito della manifestazione che, nella formula attuale, e' stata ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Si terra' dal 20 al 24 maggio prossimi. L'obiettivo del Fuori Festival e' avvicinare all'economia e ai grandi temi dell'attualita' il pubblico piu' ampio e trasversale dei giovani e delle famiglie attraverso il coinvolgimento di divulgatori e talent.

Quest'anno propone un programma ancora piu' ricco di eventi, laboratori e dibattiti su economia sociale, mondo del lavoro, divulgazione scientifica, salute e benessere, sostenibilita'.

Due le novita': lo spostamento di Radio 24 in Piazza Fiera con uno studio-truck per le sue dirette-evento e il debutto di Casa Sole, un nuovo hub di incontro e dialogo con il pubblico dove conoscere e incontrare tutte le realta' del Gruppo Il Sole 24 Ore. Fitta anche la programmazione dedicata all'intrattenimento serale: concerti di musica classica - con il ritorno di Uto Ughi - e leggera con Arisa e Angelica Bove, e spettacoli teatrali con Elio e gli artisti di Zelig Lab. Ci sara' anche l'incontro-confronto tra i conduttori de La Zanzara di Radio 24, Giuseppe Cruciani e David Parenzo, con Fedez e Mr Marra. Tornano poi 'Economie dei Territori', la serie di eventi che da' voce alle imprese e istituzioni locali, e gli 'Incontri con l'autore' con le presentazioni di libri. Diverse e numerose anche le attrazioni artistico culturali che come sempre la citta' di Trento offrira' nei giorni del Festival. Il Festival e il Fuori Festival 2026 saranno ancora piu' inclusivi, grazie all'attenzione posta dagli organizzatori, fin dalla prima edizione 2022, alla Gender equality, impegnandosi anno dopo anno a equilibrare la presenza di genere all'interno dei panel dei relatori.

Quest'anno la presenza femminile tra gli speaker si attesta intorno al 31% mentre nel 2022 era al 27%.

Ars

(RADIOCOR) 31-03-26 13:58:16 (0452) 5 NNNN