Festival Economia Trento: Fugatti, motivo di orgoglio, contributo a dibattito internazionale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - I Giochi olimpici e paralimpici sono stati per il Trentino motivo di orgoglio e un esempio di grande coinvolgimento. Il Festival dell'Economia di Trento si inserisce nel solco di questi grandi eventi ed e' motivo di grande orgoglio". Lo ha detto Maurizio Fugatti, presidente della Provincia autonoma di Trento, durante la presentazione, in corso al Mudec di Milano, della 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento. La manifestazione nella formula attuale e' stata ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Si terra' dal 20 al 24 maggio prossimi. "Quest'anno faremo un giorno in piu' per dare spazio a tutti gli ospiti che vogliono esserci. E' motivo di orgoglio per noi perche' la manifestazione veicola messaggi che devono essere comprensibili a tutti, vediamo grande entusiasmo", ha detto Fugatti, sottolineando che "in quei cinque giorni il Trentino diventa parte centrale del dibattito, specie in questo momento storico complesso. Gli attori che parteciperanno ai panel, personalita' importanti, daranno il loro contributo a questo dibattito".

Ars

(RADIOCOR) 31-03-26 12:43:38 (0382) 5 NNNN