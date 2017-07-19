Festival Economia Trento: Battaiola, turismo leva per investimenti, focus ospitalita'

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 mar - Il Festival dell'Economia di Trento "si trasforma in ospitalita' ed e' quindi una leva per il turismo su piu' assi, con una sempre maggiore internazionalizzazione che da' spinta agli investimenti". Lo ha detto Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, durante la presentazione, in corso al Mudec di Milano, della 21esima edizione del Festival dell'Economia di Trento. La manifestazione nella formula attuale e' stata ideata nel 2022 dal Gruppo Il Sole 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. Si terra' dal 20 al 24 maggio prossimi. "Chi viene a Trento, da altre citta' italiane o dall'estero, vuole un'alta qualita' delle strutture e delle infrastrutture e questo e' un elemento attivatore, con istituzioni e imprese che hanno saputo cogliere le opportunita' che si sono presentate", ha detto Battaiola, spiegando che "la capacita' di fare accoglienza e la genuinita' del territorio sono gli asset su cui stiamo investendo maggiormente". Battaiola si e' detto "convinto che il futuro del turismo sia l'armonizzazione tra chi vive il territorio stabilmente e chi lo frequenta per qualche tempo, i cittadini temporanei per cosi' dire. Rappresentiamo un Paese che e' apprezzato a livello internazionale e che deve esserlo sempre di piu'".

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(RADIOCOR) 31-03-26 12:51:24 (0384) 5 NNNN