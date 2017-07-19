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            Festival Economia: Rossini (Trentino Marketing), cresce ogni anno, giovani centrali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - 'Questa edizione del Festival dell'Economia di Trento conferma la forza di un appuntamento culturale che cresce anno dopo anno e che vede nei giovani una presenza sempre piu' centrale e concreta: nell'organizzazione, nelle sale, nei momenti di confronto e, sempre di piu', anche sui palchi. E' un segnale importante, perche' significa costruire uno spazio capace di parlare alle nuove generazioni e di coinvolgerle da protagoniste". Lo ha detto l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, durante l'evento finale del Festival dell'Economia di Trento. "Un risultato reso possibile grazie al lavoro condiviso delle Istituzioni, delle Forze dell'Ordine, dei partner e di tutta la citta' di Trento, che ancora una volta ha saputo accogliere il Festival con partecipazione, competenza ed entusiasmo', ha detto.

            Ars-Fil

            (RADIOCOR) 24-05-26 20:04:04 (0494) 5 NNNN

              


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