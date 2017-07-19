Festival Economia: Battaiola (Trentino Marketing), volano per turismo 80% da fuori Regione

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag - E' stato "sicuramente un grande festival, per i trentini e per chi e' venuto da fuori. Direi che un 80% di chi ha seguito il festival arriva da fuori dalla regione, quindi sicuramente una grande promozione per il nostro territorio. Ci si incontra per capire, per ragionare su quelli che sono i temi cruciali del momento, ma si approfitta anche delle bellezze del nostro territorio per magari qualche momento di spensieratezza". Lo ha detto Giovanni Battaiola, presidente di Trentino Marketing, nell'ambito dell'evento finale del Festival dell'Economia di Trento. "Il pubblico del festival, quindi la tipologia di turisti, e' molto eterogeneo. Chi si abbevera alla cultura normalmente e' un cliente altospendente, non segue i flussi meteorologici, non e' un cliente meteoropatico ed e' un cliente per noi estremamente importante", ha detto. La cultura, ha spiegato, "e' uno dei grandi pilastri della promozione del nostro territorio, non si smette mai di imparare, non si smette mai di acculturarsi, chi ci frequenta per questi motivi trova in occasione del festival una grande quantita' di opportunita' di acculturarsi in maniera totalmente diversa", ha detto.

Ars-Fil

(RADIOCOR) 24-05-26 19:59:16 (0489) 5 NNNN