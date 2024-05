Festival Ecofuturo: al via dall'8 all'11 maggio l'evento dedicato alle ecotecnologie

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Il Festival Ecofuturo, evento dedicato alle ecotecnologie, si prepara per la sua undicesima edizione che si terra' a Roma, da mercoledi' 8 a sabato 11 Maggio, presso la Citta' dell'Altra Economia. Dal titolo 'Un Mondo 99% Rinnovabile per l'Equofuturo', il festival si propone di esplorare e promuovere soluzioni pratiche per la transizione verso un'economia basata al 99% su energie rinnovabili. Quest'anno saranno presentate tra le innovazioni tecnologiche anche impianti di microelico, la macchina per realizzare biochar, sistema offgrid di produzione di energia rinnovabile su ruote, serra intelligente, la macchina per la sterilizzazione dei rifiuti sanitari che fara' chiudere gli inceneritori e risparmiare 250 milioni di euro al Paese ogni anno, la batteria al rame, le pavimentazioni stradali senza asfalto bituminoso per rinfrescare e disinquinare le citta'. Il focus principale di questa edizione sara' sulle Comunita' energetiche rinnovabili: la rete di Ecofuturo negli anni ha gia' realizzate alcune basate su un modello che garantisce l'efficacia delle comunita' energetiche analizzandone le caratteristiche di produzione e soddisfacendone i bisogni di consumo.

