Festival Ecofuturo: al via dall'8 all'11 maggio l'evento dedicato alle ecotecnologie -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 mag - Nella seconda giornata saranno presentate le pratiche di agricoltura carbon negative, con particolare attenzione a metodologie promosse dal Consorzio Italiano Biogas, come la semina su sodo per lo stoccaggio di CO2 nel terreno, l'utilizzo del digestato come fertilizzante, e la produzione del biogas e biometano. Il programma prevede anche approfondimenti sulla mobilita' sostenibile, analizzando le soluzioni piu' avanzate quali l'idrogeno, il biometano e il trasporto elettrico. Ogni giorno al festival ci saranno sessioni dedicate alla mobilita', con relatori provenienti da tutta Italia, professionisti del settore, imprenditori e ricercatori.

Inoltre, al festival sara' ospitata l'esposizione di veicoli elettrici. Parallelamente, si discutera' dell'efficientamento energetico degli edifici, esplorando le possibilita' offerte dalla bioarchitettura, i meccanismi di attribuzione dei crediti di carbonio e le opportunita' offerte dalla finanza green. In particolare, verranno presentati i materiali ecocompatibili per realizzare cappotti termici, impianti di riscaldamento senza emissioni e le case green. La giornata di sabato sara' dedicata al benessere, da fertilizzanti e piante per eliminare la chimica nei campi, come realizzare un ortobioattivo e prodursi ortaggi ad alto valore nutraceutico e come sopravvivere all'inquinamento nelle nostre citta'.

Ogni sera inoltre sara' possibile partecipare alla presentazione di libri e a degustazioni guidate di vino e di caffe'.

Com-Mar

(RADIOCOR) 05-05-24 16:45:31 (0388) 5 NNNN