Festival dell'economia di Trento: la sfida di capire un mondo che cambia

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Il mondo e' in subbuglio e la cronaca di ogni giorno testimonia il cambio di paradigma - rapidissimo - che stiamo vivendo a livello globale. Ecco perche' il tema della geopolitica, uno dei filoni storicamente piu' rilevanti al Festival di Trento, assume quest'anno una valenza particolare.

In primo luogo con lo scacchiere mediorientale, spaccato fra il conflitto iraniano e la questione israelo-palestinese.

L'Occidente deve affrontare l'irruenza del presidente Usa Donald Trump, a partire dagli attacchi all'Europa, che a sua volta deve fare i conti con almeno tre punti di debolezza strutturali: la battuta di arresto dello sviluppo economico, l'andamento negativo degli indici demografici, la carenza di leadership adeguate. Sul fronte opposto emerge il rafforzamento di autarchie come Russia e Cina.

20 MAGGIO 2026 'Guerra e pace' I protagonisti: Ferruccio de Bortoli (presidente Fondazione Corriere della Sera); Marco Tronchetti Provera (vicepresidente esecutivo Pirelli) 20 MAGGIO 2026 'I dazi di Trump: tanto rumore per nulla' I protagonisti: Alessia Amighini (Universita' Piemonte Orientale); Alessandro Fontana (direttore centro studi Confindustria); Stefano Schiavo (Universita' di Trento); Luigi Federico Signorini (economista, gia' dg della Banca d'Italia); Pauline Wibaux (economista Cepii).

21 MAGGIO 2026 'Trump il picconatore globale' I protagonisti: Daniele Bellasio (Il Sole 24 Ore); Adriana Castagnoli (storica dell'economia); Marco Fortis (vicepresidente Fondazione Edison); Josef Nierling (ad Porsche Consulting); Giuliano Noci (prorettore Politecnico di Milano).

22 MAGGIO 2026 'La resilienza di Pechino' I protagonisti: Kerry Brown (King's College Londra); Ivan Cardillo (presidente Istituto di Diritto Cinese); Rita Fatiguso (Il Sole 24 Ore); Alicia Herrero (chief economist Asia Pacific at Natixis Cib); Yang Wang (vice president The University of Hong Kong).

22 MAGGIO 2026 'Trump, una opportunita' per l'Europa' I protagonisti: Luigi Abete (presidente Confindustria cultura Italia); Daniele Bellasio (Il Sole 24 Ore); Veronica De Romanis (Universita' Luiss Guido Carli); Stefania Di Bartolomeo (ceo Physis investment); Giampiero Massolo (ambasciatore); Luigi Paganetto (Universita' degli studi di Roma Tor Vergata).

22 MAGGIO 2026 'La mancanza di leadership in Occidente e il crollo delle ideologie' I protagonisti: Adriana Cerretelli (Il Sole 24 Ore); Roberto D'Alimonte (Universita' Luiss Guido Carli); Maurizio Gardini (presidente Confcooperative); Sebastiano Maffettone (Universita' Luiss Guido Carli); Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarieta'); Ayse Zarakol (University of Cambridge).

23 MAGGIO 2026 'L'era dei predatori' I protagonisti: Riccardo Barlaam (Il Sole 24 Ore); Mario Capanna (scrittore); Enzo Fortunato (presidente del pontificio comitato per la giornata mondiale dei bambini); Marco Magnani (Universita' Luiss Guido Carli); Pietro Modiano (economista); Tawakkol Karman (Premio Nobel per la Pace 2011).

23 MAGGIO 2026 'Una Europa, un mercato' I protagonisti: Beda Romano (Il Sole 24 Ore); Enrico Letta (IE University Madrid); Emma Marcegaglia (presidente e ad Marcegaglia holding); segue Gigi Donelli (Radio 24) con Antonella Sberna (vicepresidente del parlamento europeo).

23 MAGGIO 2026 'Nuovi protagonisti sullo scacchiere' internazionale, chi avanza e chi rimane indietro I protagonisti: Abdulla Ali Ateeq Obaid Alsubousi (Ambasciatore in Italia degli EAU); Carlo Bonomi (past president Confindustria); Adriana Castagnoli (storica dell'economia); Laura La Posta (Il Sole 24 Ore) Marcello Signorelli (Universita' di Perugia); Yang Yao (China Center for Economic Research).

23 MAGGIO 2026 'Attrazione dei talenti e competizione geopolitica' I protagonisti: Patrizio Bianchi (Universita' di Ferrara); Francesco Billari, (rettore Universita' Bocconi di Milano); Marta Dassu' (senior advisor european affairs Aspen Institute); Donatella Sciuto (rettrice Politecnico di Milano); Giulio Tremonti (presidente Aspen Institute Italia); Gianfranco Torriero (vice dg vicario dell'Abi).

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(RADIOCOR) 26-04-26 15:00:00 (0342) 5 NNNN