Festival dell'economia di Trento: la sfida di capire un mondo che cambia -2

Una road map per interpretare le trasformazioni globali (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 26 apr - Tra i filoni della 21esima edizione del Festival dedicati ad analizzare i nuovi equilibri internazionali, protagonista sara' la geopolitica. Su questo fronte confermata la collaborazione con ISPI-Istituto per gli studi di politica internazionale che proporra' cinque panel, di cui uno sulle speranze dei giovani in Europa con Paolo Gentiloni, presidente del global advisory board BEI, e Romano Prodi, Universita' di Bologna; e uno sulle speranze dei giovani per l'ONU con Staffan De Mistura, secretary-general personal envoy per il Sahara Occidentale ONU e Paolo Magri, presidente comitato scientifico Ispi.

Gli altri tre panel analizzeranno altrettante aree centrali nella attuale situazione geopolitica globale: da un lato il grande momento della Cina, con la sua corsa economica e tecnologica e la preminenza raggiunta in aree strategiche dello scacchiere mondiale; un altro momento sara' dedicato al Medio Oriente in fiamme, con la recrudescenza dei conflitti e l'impatto che questi hanno anche sulla nostra vita quotidiana; infine focus sull'America di Trump, proiettata verso le elezioni di Midterm ma protagonista dei conflitti nell'area mediorientale.

MERCOLEDI' 21 MAGGIO 'Il grande momento della Cina' I protagonisti: Alberto Forchielli (partner fondatore Mindful capital partners); Michele Geraci (ex sottosegretario di stato al Ministero dello sviluppo economico); Paolo Magri (presidente comitato scientifico Ispi); Giada Messetti (sinologa).

MERCOLEDI' 21 MAGGIO 'Gaza e Cisgiordania da non dimenticare' I protagonisti: Roberto Bongiorni, Il Sole 24 Ore; Ugo Tramballi, Il Sole 24 Ore; esponente di Medici senzafrontiere (in collegamento da remoto con traduzione simultanea) GIOVEDI' 22 MAGGIO 'Medio Oriente in fiamme' I protagonisti: Pejman Abdolmohammadi (Universita' di Trento); Luigi Di Maio (rappresentante speciale dell'Ue per la regione del golfo); Paolo Magri (presidente comitato scientifico Ispi); Valeria Talbot (Responsabile dell'Osservatorio Medio Oriente e Nord Africa, Ispi).

GIOVEDI' 22 MAGGIO 'L'America di Trump verso le elezioni di Midterm' I protagonisti: Gregory Alegi (Universita' Luiss Guido Carli); MarioDel Pero (SciencesPo); Paolo Magri (presidente comitato scientifico Ispi); Mariangela Zappia (presidente Ispi).

GIOVEDI' 22 MAGGIO 'Europa: le speranze dei giovani' I protagonisti: Paolo Gentiloni (ex commissario europeo per l'economia); Romano Prodi (Universita' di Bologna); Paolo Magri (presidente comitato scientifico Ispi).

VENERDI' 23 MAGGIO 'Onu: le speranze dei giovani' I protagonisti: Marina Castellaneta (Universita' degli Studi di Bari Aldo Moro); Staffan De Mistura (secretary-general personal envoy per il Sahara Occidentale, ONU); Paolo Magri (presidente comitato scientifico Ispi); Maurizio Massari (ambasciatore).

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(RADIOCOR) 26-04-26 15:00:10 (0344) 5 NNNN