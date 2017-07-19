Festival dell'economia di Trento: l'Europa e il ruolo dei giovani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Le cinque giornate del Festival dell'economia di Trento diventeranno fondamentali per chiunque voglia capire dove stanno andando il mondo e l'economia oggi, come colto dal tema dell'edizione 2026 che fara' da filo conduttore di tutto il Festival: 'Dal mercato ai nuovi poteri. Le speranze dei giovani'. Un tema di stringente attualita', scelto dall'Advisory Board della manifestazione, presieduto dal Direttore del Sole 24 Ore e presidente del Comitato Scientifico Fabio Tamburini e composto da Elena Beccalli, Marco Fortis, Paolo Magri, Emma Marcegaglia, Giulio Sapelli, Giulio Tremonti.

Un titolo che mette a confronto, da un lato, gli scenari della geopolitica che hanno visto le leggi del mercato e la globalizzazione tramontare come punto di riferimento e cedere il passo a nuovi centri di potere come le Big Tech, che concentrano ricchezza e controllano le chiavi dell'intelligenza artificiale, e le autarchie di Russia e Cina e, dall'altro, le speranze dei giovani di fronte a paure e incertezze.

La risposta a queste sfide passa da una priorita': restituire ai giovani la speranza nel futuro, trasformando l'Italia e l'Europa in luoghi attrattivi per le nuove generazioni.

A questo tema e' peraltro dedicato l'incontro che avra' come protagonista Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione, dal titolo: 'I giovani, ultima chiamata per l'Europa'. Un dialogo (con Emilia Patta del Sole 24 Ore) che avra' come obiettivo proprio quello di segnalare il ruolo delle nuove generazioni nel proteggere, conservare e rilanciare il ruolo del Vecchio continente nello scacchiere globale, in un periodo nel quale l'Europa si trova in una posizione particolarmente vulnerabile, stretta tra la pressione di Trump, il rallentamento economico, la mancanza di leadership e una crisi demografica sempre piu' acuta.

Tra i protagonisti politici presenti a Trento spicca poi Matteo Renzi, presidente di Italia Viva e gia' presidente del Consiglio: il panel che lo vedra' protagonista in dialogo con Sebastiano Barisono, vicedirettore esecutivo di Radio 24 ('Riforme fatte, riforme non fatte, riforme da fare') sara' utile proprio per fare il punto su quel percorso che l'Italia e' chiamata a compiere per aumentare il suo livello di competitivita' rispetto agli altri Paesi.

DOMENICA 24 MAGGIO I giovani, ultima chiamata per l'Europa I protagonisti: Carlo Calenda (senatore e segretario di Azione); Emilia Patta (Il Sole 24 Ore) GIOVEDI' 21 MAGGIO Riforme fatte, riforme non fatte, riforme da fare I protagonisti: Matteo Renzi (presidente di Italia Viva);Sebastiano Barisoni (Radio 24).

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(RADIOCOR) 10-05-26 15:51:00 (0339) 5 NNNN