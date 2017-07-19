Festival dell'economia di Trento: il ritorno ai borghi legato ai servizi offerti

Il ruolo delle politiche di richiamo (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 10 mag - Borghi spopolati, paesini in cui le case chiudono definitivamente le imposte ogni volta che una famiglia si trasferisce o un anziano muore, piccoli comuni dove e' difficile attrarre nuovi residenti. Lo spopolamento e' un tema cruciale in un Paese costellato da piccole realta' che rischiano di venire dimenticate. Accanto a queste realta' ci sono, pero', localita' che hanno saputo nel corso degli anni, soprattutto nella fase post Covid, creare ambienti in cui giovani, smart worker e pensionati potessero trasferirsi, vivere e lavorare.

Il fenomeno e' ampio e fonte di discussioni e strategie di rinascita. Un trend importante che sta emergendo riguarda anche il ritorno a stili di vita alternativi, molti scelgono infatti di stabilirsi in localita' piu' piccole e in aree interne per svolgere lavori diversi da quanto potrebbero fare in una grande citta', come tornare all'agricoltura o dedicarsi al turismo. Lo spopolamento si puo' dunque invertire? Molto dipende anche dai servizi che i luoghi possono offrire. E' di questi giorni la campagna lanciata a Volterra, per contrastare il calo demografico, attirando nuovi residenti dall'estero. La campagna che vuole riportare i residenti sopra la soglia dei 10mila, si rivolge in particolare ai pensionati, stranieri e non. Negli ultimi anni il tema della valorizzazione dei borghi e' diventato centrale visto il patrimonio storico e culturale che rappresentano.

Nasce da qui la scelta di avviare politiche di richiamo, come la vendita delle case a un euro. Le regioni piu' attive sono state finora Toscana, Sicilia e Sardegna. L'obiettivo e' il recupero degli edifici, ma anche il rilancio economico e sociale. Alcune realta' vanno meglio di altre. Secondo le stime di Abitare.Co sui dati delle compravendite 2025 dell'Agenzia dell'Entrate, comuni come Terni (+14%) o vicino a Roma beneficiano della fuga dalle citta' verso l'hinterland. Altri, come Lodi (+22), Imperia o Grosseto (+16%) godono invece di acquisti per seconde case. Negli ultimi anni sono sempre di piu' anche gli stranieri alla ricerca di case in location diverse di nicchia: da Santa Maria del Cedro in Calabria a Todi in Umbria, secondo Gate-away portale per gli acquirenti esteri.

GIOVEDI' 21 MAGGIO Borghi, spopolamento e nuovi stili di vita.

I protagonisti: Aldo Bonomi (fondatore e coordinatore, Consorzio Aaster); Maria Carmela Colaiacovo (presidente Gruppo Il Sole 24 Ore); Luisa Corazza (Universita' del Molise); Stefano Bruno Galli (Universita' di Milano); Michele Nardelli (scrittore); Paola Dezza (Il Sole 24 Ore).

Red-

(RADIOCOR) 10-05-26 15:52:09 (0340) 5 NNNN