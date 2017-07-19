Festival dell'economia di Trento: Economie dei territori, il focus sulle realta' locali e i giovani

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 mag - Torna al Festival di Trento 'Economie dei Territori', la serie di eventi che da' voce alle imprese e istituzioni locali in un format di approfondimento delle realta' territoriali. Come il resto della manifestazione, si tratta di appuntamenti diffusi in tutta la citta', spesso organizzati in collaborazione con enti e associazioni di settore, capaci d'intrecciare bisogni e opportunita' di imprese, istituzioni, giovani e famiglie, con un occhio di riguardo per gli studenti delle scuole trentine e quelli provenienti dal resto d'Italia.

Numerosi gli incontri dedicati proprio ai ragazzi, a partire dal primo in programma, organizzato dal Consiglio provinciale di Trento, dove discuteranno di astensionismo e speranze dei giovani alla prova della democrazia la sindaca di Firenze Sara Funaro, il governatore del Veneto Alberto Stefani, il presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini, tra gli altri. Focus sui giovani anche negli incontri dedicati alle esperienze cooperative sul territorio, ai progetti di innovazione sociale, alle libere professioni.

GIOVEDi' 21 MAGGIO Da Io Mercato a Io Robot. Il futuro dei giovani e' gia' scritto? I protagonisti: Federico Cavallo, responsabile Corporate Affairs & Public Relations Altroconsumo, Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani Universita' Cattolica di Milano, Marino Melissano, segretario generale Altroconsumo, Francesca Negrello, ricercatrice Istituto Italiano di Tecnologia, Alice Rovati, rappresentante Altroconsumo Trento.

VENERDi' 22 MAGGIO Il ruolo dell'industria italiana per il rilancio dell'Europa I protagonisti: Roberto Busato, direttore generale Confindustria Trento, Gregorio De Felice, Chief Economist & Head of Research Intesa Sanpaolo.

VENERDi' 22 MAGGIO La porta (unica) di accesso al futuro I protagonisti: Francesca Bria, membro del board dell'European Innovation Council, Commissione europea, Luca De Biase, giornalista, Alessandra Proto, direttrice Centro Ocse di Trento per lo Sviluppo Locale, Achille Spinelli, assessore allo sviluppo economico, lavoro, famiglia, universita' e ricerca, provincia autonoma di Trento, Roberto Viola, direttore generale per le politiche digitali della Commissione europea.

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(RADIOCOR) 16-05-26 18:02:02 (0414) 5 NNNN